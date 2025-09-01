寝転ぶ猫さんをモフってみたところ…？飼い主さんへの愛情あふれる「反応」があまりにも尊いと反響を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で85.3万回表示を突破し、「あちで腕はさんでくれてるところからもう幸せ」「愛おしい」「見ているこちら側も幸せな気持ち」などのコメントが寄せられました。

【写真：寝転びながらくつろいでいる猫→飼い主さんがモフモフすると…】

眠りながらも伝わるしっぽのハッピーサイン

Xアカウント「猫のテト」に登場するのは、キジ白猫で2歳の男の子「テト」くん。ある日、テトくんが寝転びながらくつろいでいたのだそう。そこへ飼い主さんが手を差し出し、そっとモフモフすると、うれしそうにしっぽをピコピコ。テトくんは撫でてもらえて、思わずおめめを瞑ってしまうほどうっとりした表情をみせてくれたそうです。

美脚が映える伸びポーズもかわいい

さらに時折、テトくんの特徴である長い手足を、ピーンと伸ばしてリラックスする様子も見られたといいます。テトくんの美脚で飼い主さんの手を挟み込む姿は、完全に安心しきっていて、飼い主さんにもっと甘えたいという気持ちが伝わってくるようです。

尊すぎるラストシーンにとろける

そしてラストシーンでは、飼い主さんの手を自分の顔に引き寄せるようにギュッ！両手で飼い主さんの手を抱きしめる姿は、見ている人にまで温かさが伝わり、心までとろけさせるような尊さにあふれていました。

今回の投稿には「愛おしいですね～」「飼い主の特権」といったコメントが寄せられ、多くの人が幸せな気持ちになったようです。さらに飼い主さん自身も「最後飼い主の手を抱きしめるの尊い…」とつぶやいており、愛猫との尊いひとときを実感されていたようでした。

Xアカウント「猫のテト」では、飼い主さんの愛情あふれるつぶやきとともに、テトくんとの何気ない日常の写真がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「猫のテト」さま

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。