¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Îµî½¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é°ÜÀÒ¤òÊó¤¸¤¿¡£
°ÜÀÒ·ÁÂÖ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡¢¥µ¥ó¥Á¥ç¤ÎµëÍ¿¤Ï8³ä¤ò¥ô¥£¥é¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤ÎFW¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥Á¥ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥ÉÅù¡¢Â¿¤¯¤ÎÊü½Ð¸õÊä¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±Ñ»æ¤ÏÈà¤é¤ò¡ÖÇúÃÆÉôÂâ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¢Â³¡¹¤È¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£