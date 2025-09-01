¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ø¡¡¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¥·¥Æ¥£°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½
²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎGK¿Ø¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥é¥ì¥¹¤Î¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§°ÜÀÒ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤¬1300Ëü¡Á1400Ëü¥æ¡¼¥í¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°¤Ë·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¸å¤Ë¥·¥Æ¥£¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤Ïº£²Æ¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤«¤é¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÈà¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ²ÃÆþ¤Ç½øÎó¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£