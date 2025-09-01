第5子誕生の杉浦太陽、家族を支えた育休生活を回想し反響「ほんとにいいパパ」「子供大事にしてるの伝わる」

8月31日、杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。妻・辻希美の第5子出産に伴う育休中の生活について語り、反響を呼んでいる。

今回の動画で、第5子誕生の2日前から約3週間仕事を休んでいたという杉浦は、育休の終了を報告。その上で、「改めて育休というものをとった意義っていうのを、すごく感じました」と切り出した。

続けて、「一緒にのんと同じリズムを経験することによって、見えてくることもあるし。だからこそ、サポートできることも探せてくるし」と、育休中は妻の辻と連携を取りながら、他の子供たちの世話も含めて育児に専念できたと語った。

さらに、「1日の密度がすごく濃いんですよね」「だから3週間って結構長いのかなと思ったんですけど、新しい7人家族をこれから過ごしていくための準備っていう部分では、すごく有意義な時間になりました」とも話していた。

こうした杉浦の育児に対する姿勢に、コメント欄には、「ほんとにいいパパ」「まじで子供大事にしてるの伝わる」「辻ちゃんやお子さん心強かったと思います」「最高なパートナーであり最高なお父さん」といった声が寄せられていた。