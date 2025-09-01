マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるガリー・ネビル氏はプレミアリーグ第3節リヴァプール戦の後、アーセナルのメンタリティに疑問を呈した。



今節の中でもビッグマッチとして注目を集めたこの一戦。リヴァプールのホーム、アンフィールドで行われた試合は今シーズンも優勝を争う2チームによるハイレベルなものとなった。最終的にMFドミニク・ショボスライが衝撃のFKを叩き込み、リヴァプールが1-0でアーセナルを撃破した。





アーセナルは枠内シュート1本に留まるなど、攻撃面で課題が残る試合となったが、ネビル氏は併せてこういった大一番に挑むメンタリティの部分について言及している。「リヴァプールには、アルテタとアーセナルが今持っていないものがある。つまり、アウェイのスタジアムで行われるビッグマッチで勝ちにいくためのあの鋭さ、あのメンタリティだ」「リヴァプールはこういう試合に勝つべきだと思っているが、アーセナルはそう思っていないようだ。彼らは負けずに済んで満足しており、それが彼らに損失をもたらしている」「得点の前でさえ、ショボスライは素晴らしかった。アルネ・スロットにとっては素晴らしい日だ。彼はチームが守れないと言ったが、無失点に抑えた」（英『Sky Sports』より）今節は要塞アンフィールドでの試合であり、アウェイチームにとっては勝ち点1でも大きいことは間違いないが、ネビル氏はそういったなかでも勝ちにいくメンタリティや姿勢といったところがアルテタ・アーセナルには欠けていると考えているようだ。代表ウィーク後もリーグ戦ではノッティンガム・フォレスト、マンチェスター・シティ、ニューカッスルと厳しい試合が続くが、アーセナルは連勝飾れるか。