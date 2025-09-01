¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó»Ø´ø´±¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°¡¢¤ï¤º¤«3»î¹ç¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É²òÇ¤
¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤äÆÈ¡Øsky¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤¬°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¡¢¥¯¥é¥Ö¤âX¤Ë¤ÆÂ¨»þ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£º£Ä«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï³«Ëë2»î¹ç¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¡£DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°ÂÎÀ©¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØBild¡Ù¤Ï¤³¤ÎÁªÂò¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é¸ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤Ï¤äÉÔ²ÄÇ½¤À¡£Èà¤Î¥ß¥¹¤Î¥ê¥¹¥È¤ÏÄ¹¤¹¤®¤ë¡£ÆüÍËÆü¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö´´Éô¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ú¤·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¡£
Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2025
Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being. pic.twitter.com/aKrEtySB46