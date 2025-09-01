秋元真夏、チラリ肌見せ！ブラックドレス風SHOTに反響「大人っぽいシルエット」「めちゃくちゃ可愛い」

9月1日、秋元真夏がInstagramを更新した。

【写真】ドレッシーなヒルナンデス！バンド衣装SHOTを公開

秋元は、自身のInstagramアカウントにて、8月30日〜31日に放送された日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』について、「ヒルナンデス！バンドとして 出演させていただきました」と報告。

続けて、「ボーカルチームのあさこさんと柚乃ちゃんと 一緒に練習してすごく楽しかった〜」「リーダーの南原さん、大沢さん、 松陰寺さん、やすこさんありがとうございました」と振り返ると、ウエスト部分がシースルーになっているドレス風のシックな衣装姿を披露した。

また、「そして横山さんの走りに たくさん勇気をいただきました。」「本当に本当にお疲れ様でした」と、同番組のチャリティマラソンランナーを務めた横山裕（SUPER EIGHT）についても綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「衣装めっちゃ似合ってます！」「ドレッシーなコーデ素敵」「ガーリーな雰囲気ながら 大人っぽいシルエット」「綺麗すぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「ヒルナンデスメンバーの皆さんの絆が本当に素敵」「絶対横山さんの力になってました」などの反響が寄せられている。

かつて乃木坂46にてキャプテンを務めていた秋元は、2023年2月にグループを卒業。現在はTBS系『よるのブランチ』や日本テレビ系『ヒルナンデス！』に出演するなど、マルチに活躍中だ。