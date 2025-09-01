peco、ディズニー愛を熱弁 ファッションに影響与えたディズニー作品も明かす
【モデルプレス＝2025/09/01】タレントのpecoが1日、都内で行われた映画『シャッフル・フライデー』（9月5日公開）ディズニーファン試写会イベントに登壇。ディズニー愛や息子とのエピソードを語った。
【写真】peco、グアムでの水着姿
デニムジャケットに赤いチェックスカート、編み上げブーツというスタイルで登場したpeco。ディズニーチャンネルを好きになったきっかけについて聞かれると、メモを用意してきたと言い、「『ハンナ・モンタナ』『フィニアスとファーブ』『マイロ・マーフィーの法則』とか…」と熱弁。その回答に会場のファンも納得し、盛り上がりを見せた。また、息子が0歳の頃から「ディズニーで育てるぞ！と意気込んでディズニー作品を見せていました」という微笑ましいエピソードも披露した。
映画にちなみ、もし一日入れ替わるなら誰と入れ替わりたいか問われると、息子と回答。「息子の学校生活をのぞいてみたい」と母親の顔をのぞかせた。さらに、ファンから洋服の着こなしで参考にしているディズニー作品を聞かれると、「1番影響を受けたのは、（『ハイスクール・ミュージカル』シリーズに登場する）シャーペイですね。特に20歳ぐらいの時は、シャーペイが大好きで」と愛が溢れ、ピンクのミニスカートやタイトな服を真似して着ていたことを明かした。（modelpress編集部）
同イベントには、ディズニーファンが多数参加。pecoのトークのほか、フォトブースなどの装飾も施され、会場は終始賑わいをみせた。
【Not Sponsored 記事】
◆peco、ディズニー愛熱弁
◆peco、ファンの質問に回答「ファッションで1番影響を受けたのは…」
◆pecoのディズニー愛に会場歓喜
