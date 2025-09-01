カズレーザー「家事ヤロウ！！！」スタッフからの粋な贈り物公開「隣はふみちゃん？」「特徴捉えててそっくり」8月に二階堂ふみと結婚発表
【モデルプレス＝2025/09/01】メイプル超合金のカズレーザーが9月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。9月2日に最終回を迎えるテレビ朝日系『家事ヤロウ！！！』（毎週火曜よる8時〜）のスタッフからの贈り物を公開した。
【写真】カズレーザー「隣はふみちゃん？」贈り物公開
カズレーザーは「家事ヤロウスタッフの皆様からプレゼント！」とし、『家事ヤロウ！！！』のスタッフからの贈り物を披露。写真には、カズレーザーとその隣で微笑む女性のワッペンがあしらわれた赤色のエプロンが収められている。
カズレーザーは8月10日に女優の二階堂ふみとの結婚を発表しており、ネット上では刺繍の女性が二階堂ではないかと予想する声が多数上がり「隣は二階堂ふみちゃん？」「めちゃくちゃ可愛い」「粋な贈り物」「オシャレすぎる」「特徴捉えててそっくり」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
