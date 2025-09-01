

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したおかもとまり

「かわいすぎる女芸人」としてグラビアデビューし、広末涼子のモノマネで国民的な人気を博したおかもとまり。約11年の時を経て、再び9月1日（月）発売『週刊プレイボーイ37号』のグラビアに帰ってきた。35歳を迎えた今も透明感と可憐さは健在。

【写真】おかもとまりの約8年ぶりのグラビア

＊ ＊ ＊

■あの女優さんに寄せてみました

――今回は実に11年ぶりのグラビア登場。撮影はどうだった？

おかもと すごく懐かしかったですね。私が芸人をやっていた頃は楽屋で男女が一緒に着替えることも多かったので、水着姿になること自体に恥ずかしさはあまりなくて。「ああ、また帰ってきたな」という感覚でしたね。

――11年のブランクは不安もあったのでは？

おかもと スタイルや顔が劣化してないかとか、すごく心配だったんですけど、きれいに撮っていただけて良かったです。

――撮影することに関して、息子さんにも確認をしたそうで。

おかもと はい。今年で10歳になる息子に「ママ水着の仕事していい？」と聞いたら、「僕に見せないならいいけど」と言われました（笑）。

家には私の昔の写真集もあるんですが、友達に見せて「うちの母さんの、教育に悪い本見る？」なんて冗談を言っていて。物心つく頃から、私がお笑いやグラビアをしていたのを知っていたので、免疫はあるみたいです。

――今回、お気に入りのカットはあった？

おかもと ベージュ系の水着のカットですね。大人っぽく仕上がっていて、35歳の今だからこそ出せる雰囲気になったと思います。あと、昔からお尻が売りだったので、今回は筋トレでお尻を重点的に鍛えました。黒の後ろ姿のカットは特に気に入っています。

――写真を見ていたら、やはり広末涼子さんに似ているなと思えるカットがいくつもあったなと。

おかもと 19歳で『細かすぎて伝わらないモノマネ選手権』に出演したとき、広末涼子さんのモノマネを披露したんです。

そこから、週プレさんに呼ばれて「かわいすぎるモノマネ芸人」というキャッチコピーをいただいて広末さんのパロディのグラビアをやらせていただいたので、恐縮ながら頑張って寄せてみました。似てるかどうかは皆さんのご判断にお任せします（笑）。

――モノマネ芸人としての活動は大変だった？

おかもと 常に新ネタを求められるので、日頃からドラマや映像を見て特徴を研究し、それをカラオケボックスで録音して練習して......というのが正直きつかったです。でも、その経験が今、ほかのお仕事に生きていると思います。

――今回またグラビアに挑戦しようと思ったきっかけは？

おかもと 実はこれまでにも何度かオファーをいただいたことがあったんですが、露出度が高いものも多く、息子の許可も必要だなと断っていました。でも、今回は息子も10歳で判断できる年齢になったので許可を得て挑戦しました。

――現在はどんな活動を？

おかもと ブログなどSNSの発信、メンタルケアの講演会、そしてキャスティングやタレントのマネジメントの仕事をしています。加えて、映画やアニメ、最近では絵本も手がけました。作品作りはどれも「息子に伝えたいこと」があって始めました。

――子育てとの両立は大変だね。

おかもと 28歳でシングルマザーになってからは、とにかく息子を最優先に。息子が3歳になる前に私が3ヵ月間入院して、会えなかった経験があるので、「子供と一緒に過ごせることが何よりの幸せ」と感じています。

――今後の夢は？

おかもと もう一度子供を授かりたいというのが一番の願いです。結婚そのものより「子育てをして生きていきたい」という思いが強いですね。

――最後に読者へのメッセージをお願いします。

おかもと 20歳のとき、週プレさんから声をかけていただいて芸能活動を広げてもらいました。今回、母になって再び、週プレでグラビアを披露できたのは本当にうれしいです。紙の誌面はもちろん、電子書籍ではさらにたっぷり掲載されているので、ぜひ楽しんでいただければと思います。

スタイリング／富田育子 ヘア＆メイク／佐々木 篤（グルーチェ）

●おかもとまり

1989年12月13日生まれ 群馬県出身

身長156cm 血液型＝O型

○「かわいすぎる女芸人」としてグラビアデビュー。広末涼子のモノマネで一世を風靡。子育てをしながら、SNSや講演会、絵本や映画制作などを中心にプロデュース業にも積極的に取り組んでいる。

公式Instagram【@okamotomari1213】

公式X【@okamotomari1989】



おかもとまりデジタル写真集『35歳の透明感』 撮影／矢西誠二 価格／1100円（税込）

取材・文／西山麻美 撮影／矢西誠二