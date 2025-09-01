Nao’ymtが、キャリア25周年記念プロジェクト『矢的直明2025』の第9弾として、R&Bコーラスグループ JINEの実質的な再始動となる新曲「Unknown」を配信リリースした。

JINEは、Nao’ymt、Jun、Eijiの3人からなるR&Bコーラスグループ。2014年には代表曲を収めた『CLASSICS』をリリースしたが、それ以降は大きな動きはなかった。

本楽曲は、セクシーでスローなR&Bトラック。サビの〈Never be alone〉というリフレインが、孤独を抱える心にそっと寄り添い、静かな優しさで包み込む。日本語パートでは、「湿る肌を行き交う指先」「ふたりだけ照らす弓張り月」といった繊細かつ官能的な描写が、夜の情景とともに浮かび上がり、“大人のR&B”を象徴するような一曲となっている。マスタリングは、前作に続きDave Kutchが担当した。

