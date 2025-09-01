美麗-Bi-ray-が、「Butterfly（Acoustic Version）」を9月5日に配信リリース。また、同日にはMVも公開となる。

本楽曲は、デビュー曲「Butterfly」がエモーショナルなアレンジへと生まれ変わり、メンバーの歌声がよりストレートに響き、楽曲の持つドラマ性やメロディの美しさが際立つ仕上がりとなっている。

また、MVには、映画『BRIDE HARD』主演のレベル・ウィルソンをはじめ、アンナ・キャンプ（『ピッチ・パーフェクト』シリーズ）、ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ（2024年アカデミー賞助演女優賞受賞）、ジジ・ズンバド、コリーン・キャンプといったハリウッドを代表する女優陣が出演。さらに、プロデューサーのYOSHIKI自身も登場する。

なお、美麗-Bi-ray-は8月30日に東京 味の素スタジアムで開催された『a-nation』に出演。デビュー曲「Butterfly」と新曲「Your Jealousy」を披露した。

（文=リアルサウンド編集部）