NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）とピクシーダストテクノロジーズ（PxDT）は9月1日、富山県富山市八尾町で開催される「おわら風の盆」に来場する外国人観光客に向けたリアルタイム翻訳ソリューションに関する実証実験を実施することを発表した。



○実証実験の背景



「おわら風の盆」は毎年9月1日〜3日に、富山県富山市八尾町で開催される、約300年の歴史を持つ伝統的な祭り。例年およそ20万人の観光客が訪れるという。主催者であるおわら風の盆行事運営委員会は祭りの期間中に町内に特設観光案内所を設置し、観光客対応を行っている。



2025年1月に富山市が「ニューヨーク・タイムズ」誌の「2025年に行くべき52カ所」に選出されたことや、同年5月のニューヨークでのジャパンパレードにおいて越中八尾おわら風の盆保存会が招待され演舞を披露したことなどから、訪日外国人観光客の増加が見込まれている。



