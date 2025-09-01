¡È¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡ÉÈ¯¸«¢ÍÌµÌÈµö¤äÌµ¼Ö¸¡¤Îµ¿¤¤¤â¼¡¡¹¤È¡ÄÉ÷Â¯¶È¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¶üÏ©»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î31Æü¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ»ÈÍÑÅù¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¶üÏ©»Ô¤Ë½»¤àÉ÷Â¯¶È¤ÎÃË¡Ê45¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï8·î31Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¶üÏ©»ÔÄ»¼èÂçÄÌ7ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢Ë¡Äê¤Î½ü³°»öÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢²èÁü¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡´±¤¬ÉÕ¶á¤Ç¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¸«¡£
Ää»ß¤òµá¤áÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤äÌµ¼Ö¸¡¤Îµ¿¤¤¤âÉâ¾å¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂáÊá¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤ÏÆ±¾è¼Ô¤¬1¿Í¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÂ¾¤Î°ãÈ¿¤¬¤Ê¤¤¤«¤äÁö¹Ô¤ÎÌÜÅª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
