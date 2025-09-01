やたらと「きっしょ」連発…言葉遣いが荒くなったわが子、どこまでなら許せますか？【ママリ】

「きっしょ」言葉遣いが悪くなったわが子

どこまでの言葉遣いなら許せますか？



しょーもない話ですが…

やたらと《きっしょ(気持ち悪い)》というようになりました

多分お友達に言う子が居るからだと思うのですが…





たしかに虫とか見て(気持ち悪い)って

私でも言うし…それがきっしょになっただけではあるんですが



なんか気になるなと思って🥲





そんな喋り方しなかったのに🥹 出典：

qa.mamari.jp

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママの子どもは、最近“気持ち悪い”のことを「きっしょ」と言うようになったんだとか。お友達の影響かもしれませんが、今までそんな言葉づかいをしていなかった分、気になってしまうようで…。ママリに寄せられた声をご紹介します。

子どもは吸収するのが早いので、言葉遣いも簡単にうつってしまいます。いままできれいな言葉だけを使っていたわが子が、急に汚い言葉を使い始めると親も多少動揺しますよね。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

人を不快にさせるような言葉遣いは直させる

言葉遣い気になりますよね😓

私のエゴかもしれないですけど、聞いていて人を不快にさせるような言葉遣いをしていたら直させます。 出典：

qa.mamari.jp

汚い言葉遣いをどこまで許して、どこから直させるかの線引きは難しいですよね。しかしこちらのママが言ってくれたとおり「聞いていて人を不快にさせるような言葉遣い」は直させるというのはわかりやすくて良いですね。

友達付き合いも考えると多少は仕方ない

私は標準語の土地出身で、今は関西に住んでます。本音を言うと私が使う言葉と同じにして欲しいですが、友達つきあいもあるとおもうので、きっしょは、友達と物に対して使うとかの用例なら仕方ないかなと思います。 出典：

qa.mamari.jp

汚い言葉遣いを直させたいのは親の気持ちとして理解できますが、友達付き合いの中でいろいろな言葉を使うことがあるのは事実。



友達との関係性も考え、すべて親の思う通りでないと…と考えるのは避けた方がよさそうです。

どうしてもやめてほしい言葉は注意しよう

子どもが多くの人と関わるようになると、どんどんいろんな言葉を知るようになります。そのなかで言葉遣いが悪くなるのも多少仕方がないのかもしれません。



一方、聞いていてほかの人も不快になるような、どうしてもやめてほしい言葉遣いはきちんと制止することも大切。時期によるものと大目に見る部分もありつつ、きちんとやめさせる部分とのメリハリをつけて接するのが良さそうです。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）