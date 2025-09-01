私の“心の傷”は、慰謝料の対象外？「不貞なし」ダブル不倫の高い壁【ママリ】

夫が過去にダブル不倫をしていて…

浮気相手の女に慰謝料請求したいです💦



ただ、ダブル不倫

既婚者と知りながら近づいたのは女

LINEを聞いて、好きですと告白

会いたいなども最初は女性から



一度やりとりを発見して、女性に私から

警告しました。



また数ヶ月、旦那がLINEしてました。



内容は、奥さんから連絡してすみませんでした！

また職場で会っても普通にして下さい。

俺も悪いのですみませんでした。



と送ったら



私は◯◯さんが好きです。

家族は壊さないで、連絡だけでも

とりたいです。奥さんには申し訳ないけど

気持ちが抑えきれません

私も結婚してますが、離婚したくて

全く夫に気持ちがありません。



みたいな好意の長文LINEがあり、

そこから、始まってました。







今は、浮気は終わっていて再構築してます。

旦那は心を入れ替え昔より夫婦仲もよくなりました。



でも、フラッシュバックがあり

たまに死にたくなるくらい悲しくなります💦



でも不貞行為は、なく

LINEのやりとりを訳二年生

キスのみ

会ったのは6回

3回は1時間くらい



10万でも請求したいです😭 出典：

qa.mamari.jp

浮気したパートナーと今後どうするか悩みますよね。この記事では、夫が過去にダブル不倫をしていて、フラッシュバックに悩まされているといった投稿を紹介します。ダブル不倫をしていた夫と再構築中だという投稿者さん。相手の女性に慰謝料請求したいということですが、不貞行為はなかったようで…。

夫がダブル不倫していたことで、いまだにフラッシュバックに悩まされているという投稿者さん。今は夫婦仲も良いようですが、ふとしたときに思い出すのはつらいですよね。不貞行為はないとのことですが、夫が女性に気持ちが傾いていたという事実は変えられません。



精神的苦痛を与えられている立場としては、相手の女性に慰謝料請求したいところですが、できるのでしょうか？

不貞行為なしの浮気は慰謝料請求が難しい？

不貞行為がないならダブル不倫にはならないです🤔

不貞がなくてもそれきっかけでこちらの夫婦関係が破談したりすれば慰謝料が発生するケースも稀にあるそうですが、この感じだと請求しても取れる可能性はかなり低いと思います、 出典：

qa.mamari.jp

この投稿に対しては、「不貞行為がなければダブル不倫には当たらない」と判断される可能性があるとの声がありました。キスはあったとのことですが、それだけでは不十分とされる場合もあるようです。ただし、心が相手に傾いてしまったこと自体を、不貞行為以上に許せないと感じる人もいるでしょう。



あのときの悔しい気持ちをどこかにぶつけたい思いもあるかもしれませんが、もし今ご夫婦の関係が良好であれば、少しずつ気持ちを整理しながら前に進んでいくのも一つの方法かもしれませんね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）