お笑いタレントの土田晃之（53）が31日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）に出演。若手時代に「本当に尖っていた」芸人を明かした。

かつては芸人仲間も「テレビでも、本当にバッチバチだから」と語った土田。ゲストの「平成ノブシコブシ」の吉村崇も「みんな機嫌悪そうなんですよ。楽屋で」と証言した。

「そうそう。みんな尖っているから。ジュニアさんのことジャックナイフって言うけど、全員ジャックナイフだから」と、若手時代に「ジャックナイフみたいな芸人が出てきたぞ」と言われ「ジャックナイフ」との異名を持ったお笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアだけでなく、皆とがっていたと話した。

「東京だったら、くりぃむしちゅーの有田哲平さんとかも、ずっとジャックナイフでした。尖っていたし、土屋さんだってお尖りになられていたし。牛刀でしたから。凄い大きな刃物」と言う吉村に、土田は「そんなん言うたら、ネプチューンの名倉潤なんて本当に尖ってました」と明かした。

「サーベルくらい？」というフリに、土田は「振り回していたから。細せえの。もっと若手からすると“怖え〜〜！”って」と言い、吉村も「確かに」とうなずいていた。