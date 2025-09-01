「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が31日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）にゲストとして生出演し、愛車について語った。

MCのお笑いタレントの土田晃之が「ちょっと前、NHKに早めに着いちゃったから、駐車場にいたの。凄い車が来て、何か調子乗ってる若手俳優みたいなの来たなあと思ったら吉村じゃん！こんな車乗ってんの！と思って」と言うと、「ありがとうございます」と笑った。吉村の愛車は「マクラーレン720sスパイダー」。

パートナーの元乃木坂46の新内眞衣が「でもいいですよね。芸能界を楽しんでいる感じ」と言うと「楽しんでますよ」と答えた。土田も「思い描いていた芸能人になろうとしている感が凄いある」と言うと「あの時テレビで見ていた人たちになろうと思って、車のドアもガルウィングみたいなやつ」と言い、その前に乗っていた「BMW i8」も含め「ガルウィングしか乗ったことないから」と明かした。

土田が2500万円よりする？と聞くと「全然します」。さらに5000万円？と聞くと「のちょっと下です。でも、それはローンです。知人から借りて」と明かした。吉村は22年6月に「マクラーレン720sスパイダー」を4300万で購入したことを明かしていた。