お笑いタレントの土田晃之（53）が31日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）に生出演。かつて出演していた日本テレビ系「ヒルナンデス!」からの降板について語った。

この日のゲスト「平成ノブシコブシ」吉村崇が出演している同番組について、土田は「俺、見てないんですね。クビになりましたから」と話した。吉村は「クビじゃないと思いますよ」とフォローするが「あ、クビなんですよ」とあっさりと返した。

土田は、「ヒルナンデス!」開始の11年3月から14年3月まで出演。降板後の14年4月からフジテレビ系「バイキング」「バイキングMORE」に出演したことから、スタッフが「FA移籍じゃないんですか？」と聞くと、「ああ、バイキングにですか？ クビになったタイミングで、お台場の方から声かけられたんで“行きます”って。多分そうだと思いますけどね。分かんないですけど」と語った。

吉村は「何かあるんです。定期的に。卒業みたいなやつだったと、僕は思いますけど。そういう話にしといてくださいよ。ここでハレーション起こしたくないんですよ…なんか」と言うと、土田は「その後すぐ、ミッツ・マングローブもすぐ卒業することになりましたしね」と語った。

吉村が「そういう時期だったんでしょうね、なんか。卒業ブームというか」と言うと「やっぱり、番組立ち上げるときにいろんな人呼んだんだけど、“こいつら、昼、合ってねえな”ってなったんでしょうね。VTR見て、ツッコんでるつもりなんだけど、文句と取られたんでしょうね」と分析していた。