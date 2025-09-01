°Ì¾¹â¤¼Âºß¤Î³×Ì¿²È¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø¥ê¥â¥Î¥Õ¡Ù¸¶ºî¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤¬²ò¶Ø
9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤¹¤ë¡Ø¥ê¥â¥Î¥Õ¡Ù¡ÊÇÛµë¡§¥¯¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¡¢±Ç²è¤Î¸¶ºî¼Ô¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¥ã¥ì¡¼¥ëËÜ¿Í½Ð±é¥·¡¼¥ó¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥·¥ç¡¼¤È¶¦±é¡ª¡Ë¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20À¤µª¸åÈ¾¤ò¶î¤±¤Ì¤±¤¿°Ì¾¹â¤¼Âºß¤Î³×Ì¿²È¡¦¥ê¥â¥Î¥Õ¤Î¡¢°¦¤ÈÇËÌÇ¤Î¥·¥Í¡¦¥Ð¥é¡¼¥É ¡Ø007¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎQÌò¤ä¡Ø¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥È¡¼¥¥ó¥° »ä¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¡Ù(22)¤Ê¤É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¤«¤é¸ÄÀÇÉ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç½Ð±é¤·Â³¤±¤ë±éµ»ÇÉ¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥·¥ç¡¼¤¬ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¢¥Ê¡¼¥¥¹¥È¤òÇ®±é¡£¿ô¡¹¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ¤¬¶½Ê³¤·¤¿·æºîÅÁµ¾®Àâ¡Ø¥ê¥â¥Î¥Õ¡Ù¤ò´ð¤Ë¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¾ïÏ¢´ÆÆÄ¤Ç¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥¥ê¥ë¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¥óÆó¥³¥Õ´ÆÆÄ¡Ê2022Ç¯¥í¥·¥¢¤«¤éË´Ì¿¡Ë¤¬Êü¤Ä¡¢°µ´¬¤Î±é½Ð¤ÈÅ°Äì¤·¤¿¥·¥Ë¥·¥º¥à¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÌû²÷¤Ë¤âÉÔ²÷¤Ë¤â¤µ¤»¤ëÌäÂêºî¡ª
ËÜÅö¤Î¥ê¥â¥Î¥Õ¤òÃÎ¤ë¸¶ºî¼ÔËÜ¿Í¤¬¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥·¥ç¡¼¤È¶¦±é¡ª ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ë»£±ÆÃæÃÇ¤ÎÁ°Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢40Âå¤Î¥ê¥â¥Î¥Õ¤¬ºî²È¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¡¢NY¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌ¾À¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¢¤È¡¢¸Î¶¿¤Ø³®Àûµ¢¹ñ¤·¤Æ±éÀâ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§²ñ¾ì¤Ç¥ê¥â¥Î¥Õ¤ò¸«¤«¤±¡¢¿©»ö¤¹¤ëÈà¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃÎ¼±¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¥½Ï¢¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ï¤Ê¤¤¤¬³§À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤½¤Î¿ÍÊª¤Ë¡¢¥ê¥â¥Î¥Õ¤Ï¥½Ï¢Â¦¤Î¸«Ä¥¤ê¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥½Ï¢¤Ë¹ó¤¤ÌÜ¤ËÁø¤ï¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤éÊ¹¤¯¡×¤È¤¹¤²¤Ê¤¤°ì¸À¤òÊü¤Ä¡£À¾Â¦¤ÎÍªÄ¹¤Ê¿Í´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÃé¹ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò±é¤¸¤¿¿ÍÊª¤³¤½¡¢±Ç²è¡Ø¥ê¥â¥Î¥Õ¡Ù¤Î¸¶ºî¡ÖLimonov¡×¤ÎÃø¼Ô¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¥ã¥ì¡¼¥ë¡£ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¥¥ê¥ë¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¥ó¥Ë¥³¥Õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸¶ºî¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Èà¤ÏÍÌ¾¤À¤«¤é¡¢Èà¤Î¸¶ºî¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¥¥ã¥ì¡¼¥ëËÜ¿Í¤â±Ç²è½Ð±é¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤òÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤¬¡¢»£±Æ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÎÍâÆü¡¢¤«¤Ä»£±ÆÃæÃÇ¤ÎÁ°Æü¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò¤Î¤Á¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï»£±ÆÃæ¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬µ¯¤³¤ê¡¢°ì»þÃæÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥±¸½¾ì¤ò¥í¥·¥¢¤«¤é½ô³°¹ñ¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥ê¥â¥Î¥Õ¡Ù¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ê¥ë¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¥ó¥Ë¥³¥Õ´ÆÆÄ¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤â·èÄê¡£²áµî¼ê¤¬¤±¤¿ÏÃÂêºî3ËÜ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
