¡¡ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ï1Æü¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¼çÎ®ÇÉ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥ì¥Õ¡×¿®¼Ô¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿»¥ËÚ»Ô¤Î»ÜÀß¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃÄÂÎµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±»ÜÀß¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£
¡¡Æ»·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÂðÁÜº÷ÍÆµ¿¤Ï2·î¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Î¶µÃÄ»ÜÀß¤Ç¡¢¿®¼Ô¿ô¿Í¤¬º£¸å¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡»ÜÀß¤Ë¤Ï½Ð²È¿®¼Ô¤éÌó10¿Í¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ»·ÙÁÜºº°÷Ìó50¿Í¤¬1Æü¸áÁ°¤«¤éÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥¢¥ì¥Õ¤ÏÆ±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤»ÜÀß¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ»·Ù¤Ï²¡¼ý¤·¤¿»ñÎÁ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¶µÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬Æ»·Ù¤ËÁêÃÌ¤·È¯³Ð¤·¤¿¡£