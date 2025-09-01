「味もビジュもよくて、これぞ間違いない手土産！」渋谷ヒカリエで買える「おすすめの東京土産」3選
「手土産って、何を選べばよろこんでもらえるかな……」と悩むこと、結構ありますよね。そこで今回は、東京・渋谷ヒカリエで購入できる、かわいらしいパッケージはもちろん、味にも自信がある3品をフードライターが厳選しました。東京限定の手土産を探している方、必見です。
【画像】こちらを見つめるハチ公がかわい過ぎる！
最初にご紹介するのは、ヨックモック「プティ シガール（ハチ公）16本入」1404円（税込）。渋谷のシンボル“ハチ公” が愛くるしく見つめてくる姿がかわいい、「シガール」の限定パッケージです。
缶ボックスの中には、プチサイズのシガールが16本入っています。シガールは、バターをふんだんに使用した生地をロール状に仕上げたクッキーで、ヨックモックの看板商品です。
一つひとつがハチ公のイラストが描かれた個包装になっており、バラマキ用の手土産にもぴったりです。ひと口食べると、バターがたっぷりと使われていることが分かる濃厚なコクと風味。さっくりとした軽い口当たりで、つい何本も食べたくなるおいしさです。
缶の側面にもハチ公のイラストが描かれていて、思わず自分用にも欲しくなるほどのかわいさです！ こちらのパッケージデザインは、SNSでも反響が大きかった商品。ぜひチェックしてみてください。
■ヨックモック
渋谷ヒカリエ B2階 東横のれん街 スイーツ（洋菓子）
TEL：03-6434-1808
続いて紹介するのは、銀座菊廼舎（きくのや）の「135周年限定缶 花紫＆菊花 2缶セット」 4320円（税込）。銀座菊廼舎は、現在でも東京にしか店舗がない、1890年創業の老舗の江戸和菓子屋です。
こちらは、創業135周年を記念して作られた限定セットで、華やかな色合いの特別な缶がすてきです。缶の中には、“冨貴寄（ふきよせ）” が色とりどりに詰め込まれています。
缶をあけた瞬間に心ときめく、華やかな詰め合わせです。バターを使っていない和風のクッキー、金平糖、落雁（らくがん）、黒豆、結び寒天などの江戸菓子が楽しめます。
甘過ぎない素朴な味わいは、日本茶とも相性抜群。富士山モチーフも入っているため、外国の方への手土産にもおすすめです。
■銀座菊廼舎（きくのや）
渋谷ヒカリエ B2階 東横のれん街 スイーツ（和菓子）
TEL：03-6427-2305
最後にご紹介するのは、桂新堂（けいしんどう）の「紅白鯛、渋谷、だるま」 2204円（税込）です。 桂新堂は1866年創業の老舗で、“えび”にこだわったお菓子づくりを続けています。
名古屋に本店があるお店ですが、渋谷ヒカリエでは、“渋谷えびせんべい”と、縁起のいい“紅白鯛” と“だるま”がモチーフになったえびせんべいが販売されています。
見た目のかわいさだけでなく、老舗ならではの味のクオリティーも魅力。えびの香ばしい風味と、ザクザクバリバリとした食感、程よい塩味が絶妙で、上品な味わいが楽しめます。思わず自分用にも買いたくなるほど、やみつきになりそうなおいしさです。
■桂新堂（けいしんどう）
渋谷ヒカリエ B2階 東横のれん街 スイーツ（和菓子）
TEL：03-6434-1831
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て、渋谷ヒカリエで購入することができます。渋谷で東京らしい手土産を買う際の参考にしてみてください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て、渋谷ヒカリエで購入することができます。渋谷で東京らしい手土産を買う際の参考にしてみてください。
