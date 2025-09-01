◎あすの全国の天気

北海道は引き続き、明け方にかけて大雨になる所があるでしょう。東北北部は断続的に雨が強まり、日本海側を中心に、局地的に非常に激しい雨が降る見込みです。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。

東北南部も午後は次第に雨が降りだし、局地的に激しい雨が降る見込みです。日中晴れる北陸も、夜遅くからは雨の激しく降る所があるでしょう。山陰や九州北部も午後ほど雨が降りやすく、局地的に非常に激しい雨が降りそうです。関東から西日本の太平洋側は晴れる所が多いですが、午後は局地的な雷雨にご注意ください。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は前日と大体同じくらいで、札幌23℃、仙台26℃、東京27℃、名古屋28℃、新潟26℃、大阪と福岡28℃の予想です。

日中の最高気温は北海道や東北北部で前日より低い所が多くなりそうです。札幌は2℃低い26℃、青森は5℃低い28℃でしょう。東北南部から九州にかけては前日と同じくらいで、猛烈な残暑が続きそうです。

仙台は36℃、東京と名古屋は37℃、新潟は35℃、大阪は36℃、福岡は34℃の予想です。9月に入りましたが引き続き、熱中症対策を万全にしてお過ごしください。

◎週間予報

・西日本と沖縄

この先は、曇りや雨の日が多くなりそうです。大阪は3日（水）、4日（木）と雨が降るでしょう。6日(土)は貴重な晴れ間となる見込みです。沖縄は5日（金）以降、晴れる日が多くなりそうです。

・東日本

3日（水）から5日（金）にかけては、こちらも曇りや雨の所が多くなりそうです。関東は3日（水）の午後から雨が降り出すでしょう。6日（土）は各地で晴れ間が戻りそうです。

・北日本

東北は3日（水）にかけて大雨になる所があるでしょう。4日（木）は広く晴れて、札幌は真夏日が戻りそうです。その後も北海道は6日（土）にかけて晴れる予想です。