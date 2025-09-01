「ラーメン食べていたら…」小さな偶然のほっこりに8.2万いいね「ラッキーですね」「幸せの形」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、つー(@manju_kowai27)さんの投稿です。
子育ての日常というと、バタバタとしてあまり余裕のない瞬間も多いものですよね。それでも、この投稿のような小さな喜びの瞬間を発見すると、一気に気持ちが和みます。家族でラーメンを食べていた時に見つけた場合、「見て見て！ハートだよ」なんて会話も生まれそうですね。たったひとつのハート型のねぎが、人々をちょっぴり幸せな気持ちにさせてくれそうです。
日常の中の小さな幸せ
ある日、つーさんがランチしていた時のでき事。食べていたラーメンをふと見るとそこには…。
Ⓒmanju_kowai27
ラーメン食べてたらハート型のねぎ💚
この投稿には「あら♡ラッキーですね」「コレが幸せの形。」といったリプライがついていました。心が温まるすてきな投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）