「ラーメン食べていたら…」小さな偶然のほっこりに8.2万いいね「ラッキーですね」「幸せの形」【ママリ】

日常の中の小さな幸せ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、つー(@manju_kowai27)さんの投稿です。

ある日、つーさんがランチしていた時のでき事。食べていたラーメンをふと見るとそこには…。

Ⓒmanju_kowai27

ラーメン食べてたらハート型のねぎ💚

子育ての日常というと、バタバタとしてあまり余裕のない瞬間も多いものですよね。それでも、この投稿のような小さな喜びの瞬間を発見すると、一気に気持ちが和みます。家族でラーメンを食べていた時に見つけた場合、「見て見て！ハートだよ」なんて会話も生まれそうですね。たったひとつのハート型のねぎが、人々をちょっぴり幸せな気持ちにさせてくれそうです。



この投稿には「あら♡ラッキーですね」「コレが幸せの形。」といったリプライがついていました。心が温まるすてきな投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）