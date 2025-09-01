¾®ß·À¬¼¤±ÊÀ¤Áí´ÆÆÄ¤ÎÀ¸ÃÂ90Ç¯¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤É¤¬²ÎÀ¼¤ä¿áÁÕ³Ú¤Î±éÁÕ¤òÈäÏª¡¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤ÁÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚÄ¹Ìî¡¦¾¾ËÜ»Ô¡Û
¾¾ËÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëOMF¡á¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£9·î1Æü¤Ï¾®ß·À¬¼¤±ÊÀ¤Áí´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ31Æü¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¾®ß·¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ90Ç¯¤ò½Ë¤¤´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢öÅ´Ë¤Ââ
¾¾ËÜ¾ëÅ´Ë¤Ââ¤Î±éÉð¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ90Ç¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¢öÀ±¾ò´ú¤è±Ê±ó¤Ê¤ì
OMF¡á¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¾®ß·À¬¼¤±ÊÀ¤Áí´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö9·î1Æü¡×¤òµîÇ¯¤«¤é¡Ö¾®ß·À¬¼¤¤ÎÆü¡×¤È¤·¾¾ËÜ»Ô¤Î²»³ÚÊ¸²½¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¾®ß·¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤ï¤¹Æü¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ß·¤µ¤ó¤¬À¸Á°¡¢OMF¤Ç¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ±¾ò´ú¤è±Ê±ó¤Ê¤ì¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢ö¤Õ¤ë¤µ¤È
¹ç¾§¤ÏOMF¹ç¾§ÃÄ¤Ê¤É¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç5ÃÄÂÎ¡¢¤ª¤è¤½180¿Í¤¬²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¥¥Ã¥»¥¤Ê¸²½¥Ûー¥ëÁ°¤Ï°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤à¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç¾§¤Ë»²²Ã¤·¤¿ ¹â¹»2Ç¯À¸
¡Ö¾¾ËÜ¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾¾ËÜ¤«¤é
¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤¬¡ËÁÇÅ¨¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¤Ç¤¹¡×
¢ö¹ç¾§¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Ç¥¤
¹ç¾§¤ÎºÇ¸å¤Ï¾®ß·¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¡¡¥Ç¥£¥¢¡¡¥»¥¤¥¸¡ª¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¥È¥¥ ¥æ～¡×