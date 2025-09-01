¥Æ¥ì¥Ó¿®½£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¾¾ËÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëOMF¡á¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£9·î1Æü¤Ï¾®ß·À¬¼¤±ÊÀ¤Áí´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ31Æü¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¾®ß·¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ90Ç¯¤ò½Ë¤¤´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¢öÅ´Ë¤Ââ

¾¾ËÜ¾ëÅ´Ë¤Ââ¤Î±éÉð¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ90Ç¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£

¢öÀ±¾ò´ú¤è±Ê±ó¤Ê¤ì

OMF¡á¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¾®ß·À¬¼¤±ÊÀ¤Áí´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö9·î1Æü¡×¤òµîÇ¯¤«¤é¡Ö¾®ß·À¬¼¤¤ÎÆü¡×¤È¤·¾¾ËÜ»Ô¤Î²»³ÚÊ¸²½¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤­¤¿¾®ß·¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤ï¤¹Æü¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

31Æü¤Ï¾¾ËÜ»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Ê¤É6ÃÄÂÎ¤ª¤è¤½180¿Í¤¬¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë ¥Ð¥ó¥É¡Ù¤È¤·¤Æ±éÁÕ¡£

¾®ß·¤µ¤ó¤¬À¸Á°¡¢OMF¤Ç¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ±¾ò´ú¤è±Ê±ó¤Ê¤ì¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢ö¤Õ¤ë¤µ¤È

¹ç¾§¤ÏOMF¹ç¾§ÃÄ¤Ê¤É¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç5ÃÄÂÎ¡¢¤ª¤è¤½180¿Í¤¬²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¥­¥Ã¥»¥¤Ê¸²½¥Ûー¥ëÁ°¤Ï°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤à¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¹ç¾§¤Ë»²²Ã¤·¤¿ ¹â¹»2Ç¯À¸
¡Ö¾¾ËÜ¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¾¾ËÜ¤«¤é
¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤¬¡ËÁÇÅ¨¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤­¤ê¤Ç¤¹¡×

¢ö¹ç¾§¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Ç¥¤

¹ç¾§¤ÎºÇ¸å¤Ï¾®ß·¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¡Ä¡£

¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¡¡¥Ç¥£¥¢¡¡¥»¥¤¥¸¡ª¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¥È¥¥ ¥æ～¡×