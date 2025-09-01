¡Ö¤ª¤¤¡ª¡×½ÂÂÚÃæ¤ËÄÉÆÍ¤·¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¼Ö¡ÄÃËÀ¤¬ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡ª±¿Å¾ÀÊ¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¥¹¥È¥Ã¥×¡©¡¡Ãæ±ûÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ë
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÖÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·ÄÉÆÍ¤¹¤ë¼Ö¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¼Ö¤ò¶î¤±Â¤ÇÃËÀ¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ö¸Î¤Ï8·î23Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢½ÂÂÚÃæ¤ÎÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ë¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¤òÁö¤ëÇò¤¤¼Ö¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¤äÈÝ¤äº¸±¦¤Ë¤Õ¤é¤Õ¤é¤È¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Çò¤¤¼Ö¤ÏÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤¹¤È¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¾×ÆÍ¸å¤â»ß¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¿Ê¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¼Ö¤Ï¸å¤í¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬¥Ù¥³¥ê¤È¡¢¤Ø¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁ°¤Î¼Ö¤Ï¶ÌÆÍ¤¤ÇÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢»ß¤Þ¤Ã¤ÆÃËÀ¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Î¼Ö¤¬¿µ½Å¤Ë²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿»þ¡¢Àè¤Û¤É¤È¤ÏÊÌ¤ÎÃËÀ¤ÏÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡£
Çò¤¤¼Ö¤Ë¶î¤±´ó¤ë¤È¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼Ö¤ÏÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
¡ÊÃËÀ¤Ï¡Ë¡Ö¤ª¡¼¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡Ë¡Ö¤Ï¤¡¤Ï¤¡¡×¤ÈÇö¤¤È¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Çò¤¤¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï70Âå¤¯¤é¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ß¤À¤ê¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎã³°¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶î¤±´ó¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¼Ö¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£