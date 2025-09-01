àÂÎ»éËÃÎ¨8%á1Ç¯¤Ç23¥¥í¸ºÎÌ¡Ä54ºÐÂç²ÏÇÐÍ¥¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¶ÄÅ·¡ª¡Ö¹ñÊõ¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤¦¤ª¤©¡Á!¥à¥Ã¥¥à¥¡×¡Ö¥×¥í°Õ¼±¤¬À¨¤¤¡×¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡ÖÊÂÂçÄñ¤ÎÅØÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤»ö¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡1Ç¯¤Ç23¥¥í¤Î¸ºÎÌ¡£àÂÎ»éËÃÎ¨8%á¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿54ºÐÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Å¾å¤ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿»³Í´²ð¡£¡ÖÂÎ½Å 75Kg¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨ 8%¡×¤È1ËçÌÜ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ËÀâÌÀ¤òÅº¤¨¡¢¡Ö2ËçÌÜ¤ÏµîÇ¯¤Î»ä 98Kg(³Æ¡¹¡¢ºîÉÊ¤Î¤¿¤á)¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö8%¤Ã¤Æ¤¹¤²¤§¡Ä¤É¤Ã¤Á¤ÎÂÎ·¿¤â¹¥¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¤ª¶âÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö¥×¥í°Õ¼±¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤¦¤ª¤©¡Á!¡¡¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¥à¥Ã¥¥à¥¡×¡ÖÊÂÂçÄñ¤ÎÅØÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤»ö¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¹¤«¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤©¡¢¡¢¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¡¢¡¢¹ñÊõ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1995Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÊ¿»³¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡ÖSAMOURAIS¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¹¥±é¤·NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡×(17Ç¯)¡¢¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×(22Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£