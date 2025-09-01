Her lip to BEAUTYからチェリー香る限定ハンドクリームが発売開始

Her lip to BEAUTYから、ブランドを象徴するチェリーモチーフの香り「CHERRY DRESS」をまとった限定ハンドクリームが登場します。2025年9月6日(土)よりルクア イーレ大阪店で先行販売、9月25日(木)には公式オンラインストアで発売予定。そして9月26日(金)から全国主要店舗で一般販売がスタート。甘酸っぱく華やかな香りと、美容液のようなリッチなうるおいを同時に叶える特別な一本です♡

チェリーの香りの限定ハンドクリーム

RICH HAND CREAM - CHERRY DRESS -は、ブランドの人気ドレス「Cherry Pattern One-Piece」からインスパイアされた香り。

フルーティーフローラル調で、チェリーをトップに、ローズやサフラン、最後にレザームスクが残り、女性らしい余韻を楽しめます。

シルクのようになめらかでベタつかないテクスチャは、毎日の手肌ケアを心地よい時間に変えてくれるはずです。

毛穴ケアに新提案♡クリアターン「アゼライン酸BOMBマスク」が登場

美容液レベルの本格ケア

こだわりのホイップテクスチャに5種の植物オイル1や海藻エキス2、2種のペプチド3を配合し、乾燥や肌荒れを防ぎながらエイジングケア4まで叶えます。

矛盾保湿と呼ばれる仕組みでしっとり感が続くのに表面はさらさら。塗布後もスマホや書類をすぐ触れる快適さも魅力です。

アルコールによる手荒れをケアする成分*5も含まれており、未来まで美しい手元へ導きます。

発売日と商品詳細をチェック

RICH HAND CREAM - CHERRY DRESS -



価格：2,860円(税込)



容量：50ml

先行発売：2025年9月6日(土) ルクア イーレ大阪店

オンライン発売：2025年9月25日(木) 19時～

一般発売：2025年9月26日(金) House of Herme・イセタンミラー常設5店舗(日比谷/池袋/八王子/武蔵小杉/所沢)・アミューズボーテ6店舗(北千住/錦糸町/町田/札幌/仙台/熊本)

自分を慈しむ特別な1本を

甘酸っぱいチェリーにローズやムスクを重ねた「CHERRY DRESS」の香りを手元に纏えるのは、今回の限定リリースだけ。

Her lip to BEAUTYが提案するのは、香りとケアを同時に楽しむ新しいハンドクリーム体験です。使うたびに幸せな気持ちになれる一本を、ぜひチェックしてみてくださいね♪