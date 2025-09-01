映画・ドラマで進化を続ける【Snow Man 向井康二】バラエティーだけじゃない、俳優としての魅力とは？
Snow Manの向井康二さんが、俳優として存在感を発揮しています。向井さんといえば、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）をはじめ、グループの中でもバラエティー番組への出演が多いメンバーです。
一方で、現在はドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』（Lemino）で主演を務め、さらに秋ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）への出演や、話題の主演映画『（LOVE SONG）』の公開を控えています。2025年は俳優仕事が多くなり、演技力が注目されているところです。
そこでこの記事では、Leminoで配信中の『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』を中心に、向井さんの俳優としての魅力に迫ります。
そんな向井さんが個人で俳優として注目を集めたのは、人気ドラマ『特捜9』（テレビ朝日系）への出演でしょう。同作では、捜査支援分析センター（SSBC）所属の三ツ矢翔平を担当し、優秀なのに何かと一言多いタイプの青年を演じました。お調子者ながら事件解決への熱意を感じさせる三ツ矢は、向井さんにぴったりのキャラクター。ドラマになくてはならない存在となり、三ツ矢を人気キャラクターに仕上げました。
さらに、2024年には『リビングの松永さん』（フジテレビ系）に出演し、バーテンダーの鈴木健太郎を担当。鈴木は陽気で女性に優しいキャラクターで、クールなビジュアルが人気を集めました。続けて、『マウンテンドクター』（フジテレビ系）では、主人公の幼なじみでバツイチ子持ち、焼き鳥屋店主・小松真吾を魅力たっぷりに演じました。
同作で向井さんが演じるのは、日系ゲーム会社のタイ支社長「サクライ ジュンジ」。クールな性格で、鬼社長と呼ばれるほど部下に厳しいキャラクターを演じています。完璧過ぎるジュンジは、向井さんが今まで演じてこなかった笑顔の少ない役。どう演じるのか注目が集まっていましたが、クールな中にも思いやりや優しさがあるジュンジを、繊細に表現できています。
ファンからするとクールな表情に若干の違和感はあるのですが、そんな向井さんも魅力的。微妙に変化する表情の作り込みが丁寧で、演技力の幅の広さを見せています。同作はボーイズラブ・ロマンスコメディードラマとなり、タイで人気のBLドラマを手掛けるクリエイティブチームが集結して制作。難しい設定の作品ですが、向井さんはツンデレな雰囲気をうまく出しながら、ジュンジを人間味のあるキャラクターに仕上げています。バラエティー番組のイメージが強い向井さんですが、もともときれいな顔立ちをしているため、ジュンジのようなクールな役も合うことを証明しました。
また、話題映画『（LOVE SONG）』は、森崎ウィンさんとダブル主演を務める日タイ共同制作のラブストーリー。タイの人気BLドラマを作り上げた監督が、アジアにルーツを持つ森崎さんと向井さんを起用して、東京とバンコクを舞台に運命の恋を描きます。
向井さんは、森崎さん演じるソウタの初恋相手「カイ／杉浦海」を担当。カイはミステリアスなキャラクターで、一途な愛情を表現するのが苦手なタイプとなります。またも違ったタイプのクールな役を向井さんは務めることになり、どんな魅力的な演技を見せてくれるのか楽しみです。
バラエティー番組だけでなく、俳優としても輝きを見せている向井さん。まずは、『フェイクマミー』と『（LOVE SONG）』の演技に期待しましょう。 この記事の筆者：ゆるま 小林
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
一方で、現在はドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』（Lemino）で主演を務め、さらに秋ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）への出演や、話題の主演映画『（LOVE SONG）』の公開を控えています。2025年は俳優仕事が多くなり、演技力が注目されているところです。
そこでこの記事では、Leminoで配信中の『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』を中心に、向井さんの俳優としての魅力に迫ります。
向井康二のプロフィール！ 大ブレークのきっかけは……まずは、向井さんの簡単なプロフィールを振り返りましょう。日本人の父親とタイ人の母親の間に生まれた向井さんは、関西ジャニーズJr.として活動を開始。ユニットなどの活動を経て、Snow Manに加入してデビューを果たします。グループが国民的な人気を得る中で、向井さんは主にバラエティー番組に出演して、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』内で生み出されたヒーロー「マッサマン」として大ブレーク。ゴルフ動画を配信するYouTubeチャンネル「ハマちゃんとコージのお上手です」も人気となり、独自性の高い活動を行っています。
そんな向井さんが個人で俳優として注目を集めたのは、人気ドラマ『特捜9』（テレビ朝日系）への出演でしょう。同作では、捜査支援分析センター（SSBC）所属の三ツ矢翔平を担当し、優秀なのに何かと一言多いタイプの青年を演じました。お調子者ながら事件解決への熱意を感じさせる三ツ矢は、向井さんにぴったりのキャラクター。ドラマになくてはならない存在となり、三ツ矢を人気キャラクターに仕上げました。
さらに、2024年には『リビングの松永さん』（フジテレビ系）に出演し、バーテンダーの鈴木健太郎を担当。鈴木は陽気で女性に優しいキャラクターで、クールなビジュアルが人気を集めました。続けて、『マウンテンドクター』（フジテレビ系）では、主人公の幼なじみでバツイチ子持ち、焼き鳥屋店主・小松真吾を魅力たっぷりに演じました。
『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』でみせたクールな向井康二ここまでは向井さんのキャラクターを生かした役が多かったのですが、『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』では新たな魅力を披露しました。同作は、全編タイで撮影された作品で、向井さんはタイドラマ史上初の日本人主演として全編タイ語の演技に挑戦。タイの人気俳優となるマーチ＝チュターウット・パッタラガムポンさんとダブル主演を務め、異文化ラブストーリーを作り上げています。
同作で向井さんが演じるのは、日系ゲーム会社のタイ支社長「サクライ ジュンジ」。クールな性格で、鬼社長と呼ばれるほど部下に厳しいキャラクターを演じています。完璧過ぎるジュンジは、向井さんが今まで演じてこなかった笑顔の少ない役。どう演じるのか注目が集まっていましたが、クールな中にも思いやりや優しさがあるジュンジを、繊細に表現できています。
ファンからするとクールな表情に若干の違和感はあるのですが、そんな向井さんも魅力的。微妙に変化する表情の作り込みが丁寧で、演技力の幅の広さを見せています。同作はボーイズラブ・ロマンスコメディードラマとなり、タイで人気のBLドラマを手掛けるクリエイティブチームが集結して制作。難しい設定の作品ですが、向井さんはツンデレな雰囲気をうまく出しながら、ジュンジを人間味のあるキャラクターに仕上げています。バラエティー番組のイメージが強い向井さんですが、もともときれいな顔立ちをしているため、ジュンジのようなクールな役も合うことを証明しました。
俳優として、進化の途中にいる向井康二の今後は？『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』で新たな魅力を見せた向井さんですが、今後はさらに期待の作品が続きます。まず、10月からスタートする連続ドラマ『フェイクマミー』で演じるのは、ベンチャー企業の副社長・黒木竜馬です。黒木は、川栄李奈さん演じる主人公の1人・日高茉海恵の後輩で、長年にわたり日高を支える右腕的存在の頭脳派なキャラクター。格好いい役になることが公表されているので、これまでと違った向井さんの演技を見られそうです。
また、話題映画『（LOVE SONG）』は、森崎ウィンさんとダブル主演を務める日タイ共同制作のラブストーリー。タイの人気BLドラマを作り上げた監督が、アジアにルーツを持つ森崎さんと向井さんを起用して、東京とバンコクを舞台に運命の恋を描きます。
向井さんは、森崎さん演じるソウタの初恋相手「カイ／杉浦海」を担当。カイはミステリアスなキャラクターで、一途な愛情を表現するのが苦手なタイプとなります。またも違ったタイプのクールな役を向井さんは務めることになり、どんな魅力的な演技を見せてくれるのか楽しみです。
向井康二は今後も魅力を開花させられるか？さて、ここまで向井さんの俳優としての魅力に迫りましたが、まだまだ伸びしろがあると考えます。映画、ドラマともに出演作がそこまで多くない中で、魅力あるキャラクターを作り出すことに成功しているからです。今後参加する作品が増えれば、どんどん俳優として進化を続けて魅力を開花させる予感がします。
バラエティー番組だけでなく、俳優としても輝きを見せている向井さん。まずは、『フェイクマミー』と『（LOVE SONG）』の演技に期待しましょう。 この記事の筆者：ゆるま 小林
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)