¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¡×³ÎÄê⁈ Æþ¼êº¤Æñ¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤È¤Ï¡Ä·ÝÇ½³¦¤âÌ´Ãæ¡Ö¤É¤³¤Ç¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤«¡×
¤¤¤Þ¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦Åª¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥é¥Ö¥Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö#labubu¡×¤ÈÅº¤¨¡¢Çö»ç¿§¤Î¿Í·Á¡¦¥é¥Ö¥Ö¤ÈÂ·¤¤¤Î¿§¤Î¥Í¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Ö¥Ö¤Ï¡¢¹á¹Á½Ð¿È¡¢¥ª¥é¥ó¥À°é¤Á¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Î¶²È¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¦¥µ¥®¤Î¤è¤¦¤Ê¼ª¤Ë¥®¥¶¥®¥¶¤Î»õ¤¬ÆÃÄ§¡£ÃøÌ¾¿Í¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤ä¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌðÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·ã¥«¥ï¡×¡Ö¤é¤Ö¤Ö¤Á¤ã¤ó ¤Û¤·¡¼¤Ã¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎX¤Ç¤Ï¡Öº£¥é¥Ö¥ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¤ª¤Â¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤Â¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£