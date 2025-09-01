ÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦ºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¡¢¡Öanan¡×SP¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡¡Á°È±¤«¤é¤Î¤¾¤¯Ä©ÀïÅª¤Ê´ãº¹¤·¤¬¿´¤ò¼ÍÈ´¤¯¡ª
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦ºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¤¬¡¢9·î3ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Öanan¡×2461¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£É½»æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¶¡¦ÃËÌò¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öanan¡×2461¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤Ë¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦ÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥Î¡¼¥Ö¥ë¤ÊÉñÂæ»Ñ¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¡¢¼Çµï¿´¤¢¤ë±éµ»¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏËþ³«¤Î¾Ð´é¤ÈÅ·À¤Î²Ú¤Ç´ÑµÒ¤òÎº¤Ë¤¹¤ëºùÌÚ¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£ÃèÁÈÁÏÎ©27Ç¯¤ÎÃæ¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÀ¸¤¨È´¤¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢´üÂÔ¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¤ÎÅìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¸ø±é¡ØZORRO THE MUSICAL¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ê¤¬¤éÇ®¤¤»Ö¤ò»ý¤Ä¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÆóÌÌÀ¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤ò¹¥±é¡£¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸ø±é¤òÎÏ¶¯¤¯¥ê¡¼¥É¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºùÌÚ¤¬¼¡²óºî¤È¤·¤ÆÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢LDH¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤¬¸¶ºî¡¢º£²ó½é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡ØPRINCE OF LEGEND¡Ù¡£¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼½¢Ç¤¤«¤é4¥õ·î¤¢¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃèÁÈ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢»ïÌÌ¾å¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¡ÈºùÌÚ¤ß¤Ê¤ÈÁü¡É¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯É½¸½¤·¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤ë¼Á´¶¤Ç¿·¤·¤¤µ¨Àá¡¢½©¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÆüº¹¤·¤ÎÃæ¤ËÆÉ¼Ô¤òÍ¶¤¦¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºùÌÚ¤¬¡Ö¥¶¡¦ÃËÌò¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥ÏÇ¤¹¤ë»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤ëÇ÷¿¿¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¡£¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â´Þ¤á¡¢ÆÉ¼Ô¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢ºùÌÚ¤«¤é¤Ë¤¸¤à¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤È¥¯¡¼¥ë¤µ¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¡£ºùÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤«¤é¤Ë¤¸¤à¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¼ÍÈ´¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÉ½¸½¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¡¼¥ó¡£»£±Æ¤Ï¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê¹ó½ë¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿°áÁõ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºùÌÚ¤ÏÎÃ¤·¤²¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ò´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ÇËþ¤¿¤·¤¿¡£ºùÌÚ¤Î¥¤¥Î¥»¥ó¥È¤Ê»ëÀþ¤ÈÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÌÓµÓÄ¹¤á¤Î¥Ë¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤òÇÜÁý¤·¡¢¿´ÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£ºùÌÚ¤Î»ý¤ÁÁ°¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¥·¡¼¥ó¹½À®ÎÏ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¿ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢Àè¤Û¤É¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤É¤³¤«ÊªÍ«¤²¤ÇÄÉ²±¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡£ºùÌÚ¤¬¥°¥Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÄ©ÀïÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤â¡£ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡¢¡Ö²¦Æ»¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤òºùÌÚ¤¬ÂÎ¸½¡£»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¥¯¥ë¡¼¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡©¡×¤ÈºÙÉô¤Þ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âÊö¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¥µ¥Ã¤È·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºùÌÚ¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÃËÌò¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊÀ¤ËÞ¯Íî´¶¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤ËÌò¼Ô¡ÖºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥«¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»ïÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£¿§¹á¤¬Éº¤¦¤±¤ì¤É¤É¤³¤«¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¡¢¸¸ÁÛ¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡£ºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¤¬·«¤ê½Ð¤¹»°ÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¼¡²ó¸ø±é¡ØPRINCE OF LEGEND¡Ù¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ºùÌÚ¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Áü¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ºùÌÚ¤Ë¤è¤ëÎäÀÅ¤Ê¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡¢ÉñÂæ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃèÁÈ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡£
