横浜赤レンガ倉庫で「横浜おいも万博」開催決定！ 全国30店舗のグルメ＆スイーツが集結
さつまいもグルメの祭典「横浜おいも万博」が、10月17日（金）〜10月20日（月）の期間、神奈川・横浜市にある横浜赤レンガ倉庫で開催される。
【写真】人気店の味が勢ぞろい！ 進化系さつまいもグルメ＆スイーツ
■秋の味覚を堪能
今回開催される「横浜おいも万博」は、全国から30店舗以上が大集合し、焼きいもの食べ比べをはじめ、進化したさつまいもグルメやスイーツを提供する期間限定のイベント。
横浜港を臨む開放的なロケーションに、鹿児島の「芋や 吟二朗」や、茨城の「焼き芋専門店 芋やす」、宮崎の「sweet＆healthy SAZANKA」など人気店がズラリと並び、さまざまなさつまいもメニューが味わえる。
なお、本イベントは1日全4部の定員入替制。前売券は8月30日（土）10時00分から「アソビュー！」、「ローソンチケット」、「イープラス」、「チケットぴあ」で発売され、当日券より200円安い500円（税込）で購入できる。
