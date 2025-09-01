¡ÚËÉºÒ¤ÎÆü¡ÛJR¤È¾ÃËÉ¤¬Ï¢·È¡¡ÅÅ¼Ö¤«¤é¥±¥¬¿Í¤òµß½Ð¡¡ÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý ¡Ô¿·³ã¡Õ
9·î1Æü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¿·³ã»Ô¤Ç¤ÏÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ÁÛÄê¤ÇJR¤È¾ÃËÉ¤¬ÅÅ¼Ö¤«¤é¥±¥¬¿Í¤òµß½Ð¤¹¤ë·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ï¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¡¢ÅÅ¼Ö¤¬¶ÛµÞÄä»ß¡£15¿Í¤Î¾èµÒ¤Î¤¦¤Á12¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒJR¿¦°÷¡Ó
¡ÖÂ¿¿ô¤ÎÉé½ý¼Ô¤Þ¤¿½Å½ý¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¡¢µßµÞ¼Ö¤Î½Ð¶Ð¡Ê½ÐÆ°¡Ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
JR¤Î¿¦°÷¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¾èµÒ¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢119ÈÖÄÌÊó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬¤Þ¤º¹Ô¤¦¤Î¤Ï¾èµÒ¤Î¥±¥¬¤Î¶ñ¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¼£ÎÅ¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥È¥ê¥¢ー¥¸¡£¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë½çÈÖ¤ò·è¤á¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤ÈJR¤Î¿¦°÷¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÃ´²Í¤Ë¤Î¤»¤¿¾èµÒ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·¤Æ¤«¤éÌó1»þ´Ö¤Ç15¿Í¤Î¾èµÒ¤òµß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤ÎJR¤Î¼ÖÎ¾¤ò»È¤Ã¤Æ·±Îý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²æ¡¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î·±Îý¤Î»²²ÃÂâ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÒJRÅìÆüËÜ ¿·³ãÅý³ç¥»¥ó¥¿ー¡¡¿ÀÅÄÀ®¹° ½êÄ¹¡Ó
¡Ö¿·³ã¶áÊÕ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦»ö¾Ý¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÁêÅö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾ÃËÉ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×
¿·³ã±Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÅ¼Ö¤Ë¤ÏÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢JR¤Ï¤è¤ê¿×Â®¤Êµß½Ð³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£