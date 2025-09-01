AKB48¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â1st¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¹¥¤¤È¸À¤¨¤¿¤é¡Ù¡¡É½»æ3¼ï²ò¶Ø
¡¡9·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëAKB48¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¹¥¤¤È¸À¤¨¤¿¤é¡Ù¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¡¦¸ÂÄêÈÇ2¼ï¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ð¡¼¤â¡ªAKB48¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¹¥¤¤È¸À¤¨¤¿¤é¡ÙÄÌ¾ïÈÇ¡õ¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÄÌÈÎ¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼
¡¡Âè16´üÀ¸¤È¤·¤Æ13ºÐ¤ÇAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢º£Ç¯21ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄ¸ý°¦²Â¡£È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÈMCÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄ¸ý¤¬½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êË¬¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤äÈþ¤·¤¤¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤Î¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤é¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤âËþºÜ¡£¾¯½÷¤«¤é¥ì¥Ç¥£¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÈà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄ¸ý¤ÎÈþ¤·¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê°ìºý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤â·èÄê¡£¤ªÅÏ¤·²ñ¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡AKB48¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¹¥¤¤È¸À¤¨¤¿¤é¡Ù¤Ï¡¢¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê9·î25ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
