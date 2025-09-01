日向坂46・高橋未来虹、“坂道レコード”を更新 「キャプテンお見事」「マジでカッコ良すぎる！」
日向坂46の高橋未来虹が、8月31日放送の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京／毎週日曜25時20分）で実施された「運動能力チェック」にて“坂道レコード”を更新。驚きの記録に、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「坂道グループ」 ヘアカットでイメチェンを遂げたメンバーは？
この日の番組では「日向坂46五期生 運動能力チェック隊！」を放送。3月に加入した五期生の運動能力をさまざまな競技で測定した。新メンバー恒例の企画だが、三期生加入時には行われなかったこともあり、上村ひなの、高橋未来虹、森本茉莉、山口陽世の三期生メンバーも参加した。
「自信はない」と話していた高橋だったが、「50m走」では7秒67を記録し現役メンバーで1位に。さらに「走り幅跳び」でも2m87cmと、三期生＆五期生の中でトップの成績を残した。
圧巻だったのは「走り高跳び」。長身と脚の長さを生かして125cmを跳び、2022年に『乃木坂工事中』の同企画で乃木坂46・奥田いろはが出した123cmを上回る快挙を達成。乃木坂46、櫻坂46、日向坂46を通じての“坂道レコード”を塗り替えた。
この結果に、MCのオードリーやメンバーも驚きの声を上げ、ファンからは「キャプテンお見事」「マジでカッコ良すぎる！」と称賛のコメントが相次いでいた。
※高橋未来虹の高は正式には「はしごだか」
