プロ野球12球団マスコットが「anan」SPエディション表紙に勢ぞろい！ 初の“応援”特集
9月24日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2464号（マガジンハウス）のスペシャルエディション表紙に、プロ野球12球団マスコットが登場。「anan」初の“応援”特集をおくる。
昨年発売され反響を呼んだ、つば九郎（東京ヤクルトスワローズ）＆ドアラ（中日ドラゴンズ）に続き、今年はなんと、12球団のマスコットが「anan」に登場。今回各チームを代表する、ジャビット（読売ジャイアンツ）、トラッキー（阪神タイガース）、DB.スターマン（横浜DeNAベイスターズ）、スラィリー（広島東洋カープ）、つばみ（東京ヤクルトスワローズ）、ドアラ（中日ドラゴンズ）、ハリーホーク（福岡ソフトバンクホークス）、フレップ・ザ・フォックス（北海道日本ハムファイターズ）、マーくん（千葉ロッテマリーンズ）、クラッチ（東北楽天ゴールデンイーグルス）、バファローブル（オリックス・バファローズ）、レオ（埼玉西武ライオンズ）が参加。普段はそれぞれのホームスタジアムを中心に応援をしている彼らが、「anan」本誌で奇跡の集合を果たした。
撮影は7月に行われた「マイナビオールスターゲーム2025」の試合前に行われた。ゲームを盛り上げるために駆けつけたマスコットたちをキャッチ。この日は試合前のイベントもあり大忙しな彼らだったが、どのマスコットもサービス満点で、イケメンショットや思わずクスッと笑ってしまうお茶目なポーズなど思い思いのポージングを披露。撮影スタッフからは「かわいい！」「かっこいい！」とシャッターを切るたびに歓声が上がりました。ひとり1ページずつあるソロページで、余すところなく彼らの魅力を届ける。
ソロインタビューではQ＆A方式でマスコットそれぞれの「応援の流儀」を紹介。好きな応援歌やチームで盛り上がる応援、毎試合チームを勢いづけるために心掛けていることなどを聞いた。日々、ファンと共にチームを盛り上げ、選手と共に戦うマスコットたちの想いがにじむ回答に。
また、試合前に行われた「マイナビオールスターゲーム2025 スペシャルステージ」のマスコット＆チアステージのレポートも掲載。わちゃわちゃとゲームに挑戦する仲良しなマスコットたちの様子も楽しめる。
スペシャルエディション限定の綴じ込み付録として、スペシャルなマスコット応援フォトカードが付いてくる。「anan」表紙風のマスコット12体のソロカードに加え、全員集合カットのカードも。
同号の特集は「応援の流儀」。目標に向かい頑張る人たちを見守ることで、心が躍り、パワーをもらえる―「応援」を切り口に、スポーツやエンタメなどさまざまなジャンルの人々が登場。応援する側、される側の心理をインタビューを通して考察するほか、最新の推し活アイテムなども取り上げる。
なお、「anan」2464号は、通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一となる。
「anan」2464号スペシャルエディションは、マガジンハウスより9月24日発売。定価1300円（税込）。
