ONE OK ROCKのTakaが、8月31日に日産スタジアムで開催された『DETOX JAPAN TOUR 2025』の公演中に左足を骨折した。終演後、Takaが自身のInstagramから報告している。

Takaは左足の小指の付け根の骨が折れたとされており、「日産2日目ありがとうあそこにいたマジで全員の愛に支えられたよ！！たすかりました」とファンに感謝を告げながらも、「でも骨折してました」「ポッキリ。。。」と報告。包帯でぐるぐる巻きになった左足とレントゲン写真を公開している。

この投稿に宇多田ヒカルが「えええええ お大事にね！」とコメント、さらに野田洋次郎の「大丈夫か！！！お大事に！！」という心配の声に、Takaが「クソいたい、、、ありがとう。」と返信している。ほかにも「痛いのに最後まで歌い続けたTaka感動しました」「ただただ今はお大事に」「Takaの本気を見せてもらえた私たちは幸せです」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）