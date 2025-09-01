プロバスケットボールのBリーグ1部群馬クレインサンダーズの辻直人が、長年続けている社会貢献活動「スリーピース」の一環として8月31日、群馬県の群馬小児医療センターを訪問し寄付・寄贈式典を行った。

試合で3ポイントシュートを1本成功させるごとに3333円を積み立て、その資金を病気で長期入院している子どもたちや児童養護施設にスポーツ用品や学習用具として寄付する活動。2024−25シーズンに決めた3ポイントシュートは127本。これで積み立てた42万3291円に試合会場でファンから寄せられた募金35万9527円が加わり、総額78万2818円を寄贈品・寄付金として贈呈した。

辻は「皆さんの力になりたいと思っていますが、こうして実際に子どもたちと会うと逆に僕が力をもらえます。もっともっと頑張らないとな、頑張りたいなと思わせてくれます」とコメント。

2025−26シーズンもスリーピース活動を継続することを明かし「今後は辻一人ではなく、バスケットボールプレーヤーをはじめとしたアスリートの方や、ジャンルの違うさまざまな方とも一緒に取り組み、支援の輪を大きくしていけないかと考えております」と展望を語った。