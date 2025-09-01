宮宮世琉弥が8月27日(水)に配信リリースした「GRAVITY」のミュージックビデオを公開した。

本楽曲は、自身もバレー経験者であり、2025 TBSバレーボール応援サポーターに選出されたことから、日本を背負って戦っているバレー選手の近くにいる宮世琉弥が、挑戦の舞台に立つ人々に寄り添いながら感じた想いを、自身で表現し作詞・作曲をしたインスパイアソングだ。

MVでは「苦悩や葛藤を抱えながらも、自分を信じて前に進む」という楽曲テーマが反映された。MVでは初となる学校での撮影となり、夢に向かって挑戦する学生の姿と宮世のパフォーマンスシーンを重ね合わせることで、楽曲が持つメッセージをより具体化している。

なかでも、部活や汗・青春を想起させる夕日が差し込む体育館でのシーンは印象的で、誰もが胸に抱く青春の記憶を呼び起こし、観る人の心にまっすぐ響く仕上がりとなっている。さらに海辺での撮影も行われ、壮大かつ多彩なロケーションを織り交ぜた映像が楽曲の持つエモーショナルな力を一層引き立てるものとなった。

Digital Single「GRAVITY」

