¡¡Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¤·¤¿²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¡Ê£¸£²¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤Ç¿²¤¿¤¤êÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Ãæ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«ËÍ¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¶¶¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇ¾°Ê³°¤Ï¤¹¤´¤¤¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¸å¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¶¤Ï¡¢Æ±·î£³£±Æü¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡Ö°ì²áÀÇ¾µõ·ìÈ¯ºî¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÆþ±¡¡£Íâ£¶·î£¸Æü¤ËÂà±¡¤·¡¢¤½¤Î£³Æü¸å¤Ë¤Ï¼¢²ì¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î»þ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿å¤â°û¤ß¹þ¤á¤º¡¢¤è¤À¤ì¤ò¿â¤ìÎ®¤¹¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍâ¡¹Æü¤ËÆþ±¡¤·¡Ö£³Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤âËº¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¡¢ÂÐÌÌ¤·¤¿¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¤¤Ê¥¤¥Ó¥¤ò¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¤¥Ó¥¤âÉáÄÌ¤Î¥¤¥Ó¥¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤´¤¤Âç¤¤Ê¥¤¥Ó¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ´é¤â¤â¤¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Î´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£à¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¶¶¤µ¤óá¤È¡Ä¡×¡£°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÉÂ¼¼¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×£²£°¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¶¶¤ÎÉÔºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î½ë¤µ¤Î¤¿¤áÂÎÄ´¤¬¸·¤·¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢Åìµþ¤«¤éÃÏÊý¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤«¤é£Î£Ç¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¸½¼Â¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Î´é¤òËº¤ì¤ë¡¢¸ÀÍÕ¤âËº¤ì¤ë¡¢¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡£±½µ´ÖÁ°¡¢¶¶¤Î±ü¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤¦¤È¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤êÈ¿±þ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤¡Ö¶¶¤µ¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤âÁ°¡¹²ó¤â¤¦¤Ã¤¹¤éÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÉÂ¼¼¤ËÌó£¹£°Ê¬´Ö¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢¡Ö²Î¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡×¡ÖËÍ¤Î´é¤âËº¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢¶¶¤Î¼ê¤â°®¤Ã¤¿¡£¡ÖÁá¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ê¤è¡×¤Ê¤É¤È¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¼ê¤ò¶¶¤Ï¥Ñ¥Á¤Ã¤È¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¶¶¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Î´é¤ò£¹£°Ê¬´Ö¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¡¢¸ý¤Ç²¿¤«¤òÏÃ¤·³Ý¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥â¥°¥â¥°¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ì¸À¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¡Á¡Ù¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡Ø¤¤¡Á¡Ù¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð°ìÊâÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤¾¤È¤¤¤¦º£¡¢¿·¤·¤¤´õË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¸·¤·¤¤¶¶¤Î¸½¾õ¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¨¤¿à¸÷á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£