¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¤Ï1Æü¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥×¥é¥°¡×»ö¶È¤Ê¤É¤òÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÉáµÚ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ëÁÀ¤¤¡£¾ùÅÏ²Á³Ê¤Ï1800²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê²Á³Ê¤Ïº£¸å·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡ÇÓ¥¬¥¹Ãæ¤Î»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¡ÖÇÓµ¤¥»¥ó¥µ¡¼¡×»ö¶È¤â´Þ¤à¡£³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¶¥ÁèË¡Åö¶É¤Î¾µÇ§¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ùÅÏÆü¤ÏÌ¤Äê¡£Î¾¼Ò¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë¸¡Æ¤¤Î³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥×¥é¥°»ö¶È¤ÏÀ¤³¦¥·¥§¥¢1°Ì¤È¤¤¤¦¡£