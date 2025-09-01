タレントのマツコ・デラックスが１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。引っ越し宣言する一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」では「自宅から見えるとうれしい景色」として富士山、海、桜、東京タワー、東京スカイツリーなどが選ばれたという記事を紹介。

自宅の窓から見える景色について聞かれたマツコは「なんの関心もないです」と、そっけなく返答。部屋の日当たりについて聞かれると「日当たりは私、身長が縮んだんでビタミンＤを体で作れなくなったんで今、サプリを飲んでますけど」と答え、「引っ越します。窓の開く南向きの家に。ちょっと、もう人間らしさを取り戻すために」と引っ越しを宣言。

「カーテンは開けなきゃ。（日光を）浴びる時だけよ、開けるのは。でも、日体大のグラウンドとかが見られるんだったら、ずっと（カーテンを開けて）見てるわよ」と続けたものの「でも、あんた、きれいな景色なんて一瞬で飽きますよ、そんなの。どこでも一緒ですよ。もう東京タワー、スカイツリーなんて３分見たら飽きますよ。翌日からは関心もないですよ」と身も蓋もないことを口にしていた。