¡¡¡Ú¥¯¥¦¥§¡¼¥È»Ô¶¦Æ±¡Û´ä²°µ£³°Áê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±¡Ë¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤Î¼óÅÔ¥¯¥¦¥§¡¼¥È»Ô¤Ç¡¢¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ´ß6¥«¹ñ¤Ç¤Ä¤¯¤ëÏÑ´ß¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊGCC¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤È¤Î³°Áê²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¸¶Ìý¤ò´Þ¤à¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ÇÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¡£¥¤¥é¥ó³ËÌäÂê¤ä¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÆ®¤Ç¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæÅì¾ðÀª¤Î°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡³°Áê²ñ¹ç¤Ç´ä²°»á¤Ï¡ÖGCC³Æ¹ñ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¶Ìý¶¡µë¤Ë¼Õ°Õ¤òÅÁÃ£¡£ÆüËÜ¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤ÈGCCÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê»Ù±çºö¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¶¨ÎÏÂ¥¿Ê²ñ¹ç¡×¤òÆüËÜ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡GCC¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¹½À®¡£ÆüËÜ¤Ï¸¶Ìý¤ÎÌó95¡ó¤òGCC²ÃÌÁ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£