º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡È´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ë¤µ¡¢¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤ç¤¦¤«¤é9·î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë½©¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸·¤·¤¹¤®¤ë»Ä½ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¾ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡£9·îÆþ¤ë¤Î¤Ë¤Í¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡È´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¡É¤Ë¡ªµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯6·î¤«¤é8·î¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¡Ö¡Ü2.36¡î¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅý·×»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ë¤µ¤ÏÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¤ç¤¦¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥¥å¥¦¥ê¡×¤¬5ËÜ¤Ç108±ß¡ª¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¡½©ÍÕ¹°Æ» ¼ÒÄ¹
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¥å¥¦¥ê¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Êª¤Ï¿·¤·¤¤¤Î¤ËÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¹â²¹¾ã³²¡£±öÄÒ¤±¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¸«ÀÚ¤êÉÊ¤ÇÌõ¥¢¥ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÄÌ¾ï¤Î²Á³Ê¤Ï4ËÜ¤Ç257±ß¤Ç¤¹¡£
½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®¡×¤Ë¤â¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï9·î¤ËËÌ³¤Æ»»º¤¬½Ð²ó¤ê¡¢ÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¡½©ÍÕ¹°Æ» ¼ÒÄ¹
¡Ö¤â¤¦ËÌ³¤Æ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë²áµîºÇ°¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤Ç¤¹¡×
¼ý³ÏÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤â»ÅÆþ¤ì¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ï¡©
¥¢¥¥À¥¤¡¡½©ÍÕ¹°Æ» ¼ÒÄ¹
¡ÖÎã¤¨¤Ðº£¡¢¾®¾¾ºÚ¤Ï¤Þ¤¡¤Þ¤¡°Â¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±½ë¤¤¤È¡¢º£±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤·¤¿¤ê¡¢Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
