1Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿¡ÖI¡Çm OK? PROJECT¡×¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£5·î¤Ë¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤È¡È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æüº§¡È¤ÎÅÅ·âºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢Æý¤¬¤ó¤Î£±¤Ä¡Ø¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡Ù¤È¿ÇÃÇ¡£11·î¤Ë¡¢±¦¶»¤ÎÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£¤â¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö½é51ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤«¤é¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤«¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Èº¸±¦¤Î¶»¤ÎÂç¤¤µ¤¬¶ÑÅù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¶À¤ò¸«¤¿¤é¡¢Æù´ã¤Ç¸«¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë±¦¤Èº¸¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤àÌ¼¤ÎÉ´¡¹²Ì¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢2019Ç¯¡¢Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¤òÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÆÀÌ¤Ë¤â¤¬¤ó¤ÎØí´µ¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡È»ä¤â¾Íè¤¤¤Ä¤«¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¤È¡¢ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡È¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¤È(°å»Õ¤Ë)¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼£ÎÅ¤ÎÄ¹¤µ¡×¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡È¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤â¤¦£±¤Ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÈ±¤ÎÌÓ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡È¤È¡¢¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤«¤é¤Î¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¡Ö¼£¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤â¡¢¡ÈÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°¤Ë¼£¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡È¤È¡¢Øí´µ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡È¥ê¥¢¥ë¤Ë¼£ÎÅ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤ÎÌò³ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸ø³«¤·¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡È¤È¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÆ®ÉÂ¤ÎÌÏÍÍ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Èº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï»à¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡È¤È¹ðÇò¡£¡È¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£·ì±Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¡¢»ä¡¢»à¤Ì¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¡¢ÌµÍý¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤ªÌô¤¬¸ú¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡È¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¥Û¥ë¥â¥óºÞ¤È¹³¤¬¤óºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤Ê¬ÁÖ²÷¤ÇËèÆü¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡È¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¡£¡ÈºÆº§¤·¤ÆÌÈ±ÖÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡©¡È¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·ëº§¤·¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡È¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡Èº£Æü¡¢»ä¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥«¥·¥ß¥ä¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤¢¤¤¤ÀÃÂÀ¸Æü¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡È¤È¡¢¥ª¥Î¥í¥±¡£²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
