¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¡È¾ÃÈñ´ü¸ÂÉÔÀµ¡É25Å¹ÊÞ¤Ç³ÎÇ§
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â¤òµ¶¤Ã¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢25Å¹ÊÞ¤ÇÉÔÀµ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦ËÙÅÄ¾»»Ì¼ÒÄ¹¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤ò¼é¤ê¡¢ÀµÄ¾¤Ê¾¦Çä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤È¤´ÉÔ°Â¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å¹Æâ¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â¤òµ¶¤Ã¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤¬¿·¤¿¤Ë2Å¹ÊÞ¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ25Å¹ÊÞ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿3Ç¯Á°¤«¤éÉÔÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤äºÇÂç¤Ç14»þ´Ö¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÑ´þ¤ò¸º¤é¤¹ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤à¤±¤ÆÀ½Â¤·×²è¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿»þ´Ö¤Ë¤·¤«È¯¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¿··¿¥é¥Ù¥ëµ¡¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢¿ßË¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£