¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¾¾²¬¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂçµÈ¤Ï¤ä¤é¤Í¡¼¤«¤é¤Ê¡ª¡×ÃçÎÉ¤·¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤È¤È¤â¤Ë¥í¥±Ãæ¤Î¸òÎ®
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¤¬£¸·î£³£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÃçÎÉ¤·¤Î£Í£Ã£²¿Í¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ëµï¼ò²°¤Ç¤ª¼ò¤È¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¡¦µÈ¾Í»û¥µ¥ó¥í¡¼¥É¾¦Å¹³¹¤ò»¶ºö¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¡¢¾¾²¬¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®·¿¸¤¤Ë¶»¥¥å¥ó¡£»ô¤¤¼ç¤Îµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯Êú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤«¤é¡Ö¸¤¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¡ª¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¤â¡Ä¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¾¾²¬¤ÏÌ¤Îý¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸¤¤ò»ô¤¤¼ç¤ÎÏÓ¤ËÊÖ¤·¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤¬¡ÖÂçµÈÀèÀ¸¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂçµÈ¤Ï¤ä¤é¤Í¡¼¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤ÆÇú¾Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£