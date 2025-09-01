ÂæÏÑ¤¬ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤òÁ´ÌÌÅ±ÇÑ¤Ø¡Ä2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î¸¡ºº¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤Ê¤·60Æü´Ö¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü
ÂæÏÑÅö¶É¤Ï1Æü¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¢Æþµ¬À©¤òÁ´ÌÌÅ±ÇÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÅö¶É¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¸å¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Î¿©ÉÊ¤òÍ¢Æþ¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¿©ÉÊÍ¢Æþ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ê¡Åç¤Ê¤É5¤Ä¤Î¸©¤Î¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤Î¸¡ººÊó¹ð½ñ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤¿¤Û¤«¡¢Á´¤Æ¤Î¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢»ºÃÏ¾ÚÌÀ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¤Ï1Æü¡¢2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î¸¡ºº¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤Ï1·ï¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅ±ÇÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢60Æü´Ö¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇ½ª·èÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£