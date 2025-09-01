レバークーゼン、開幕2試合でテン・ハフ監督を解任「この体制では新たに成功するチームを構築できない」
レバークーゼンは1日、今季からチームを率いたエリック・テン・ハフ監督の解任を発表した。
12-13シーズンに地元オランダで指導者としての道を歩み始めたテン・ハフ氏は、17-18シーズンから名門アヤックスの監督に就任。エールディビジを3回、KNVBカップを2回制すなどタイトルをもたらし、22-23シーズンからマンチェスター・U指揮官に就任した。
プレミアリーグでは初年度に3位となるも、23-24シーズンは当時のクラブワーストとなる8位で終了。初年度にカラバオ杯、2年目にFA杯を制したものの、3年目のシーズン途中に成績不振で解任されることとなった。
レバークーゼンは昨季までチームを率いたシャビ・アロンソ氏が今季からR・マドリー監督に就任。後任として、テン・ハフ氏が指揮官に就任したが、ブンデスリーガ開幕戦でホッフェンハイムに1-2の逆転負けを喫し、第2節ブレーメン戦では3-1とリードを奪いながらも、1人少ない相手に追い付かれて3-3のドロー。開幕2試合1分け1敗となっていた。
スポーツディレクターのシモン・ロルフェス氏は「この決定は我々にとって容易なものではなかった。誰もこの決定を望んだわけではない。しかし、ここ数週間で、この体制では新たに成功するチームを構築できないことが明らかになった。我々はチームのクオリティを信じています。新たな体制で次の段階に進むために全力を尽くします」とコメントしている。
12-13シーズンに地元オランダで指導者としての道を歩み始めたテン・ハフ氏は、17-18シーズンから名門アヤックスの監督に就任。エールディビジを3回、KNVBカップを2回制すなどタイトルをもたらし、22-23シーズンからマンチェスター・U指揮官に就任した。
プレミアリーグでは初年度に3位となるも、23-24シーズンは当時のクラブワーストとなる8位で終了。初年度にカラバオ杯、2年目にFA杯を制したものの、3年目のシーズン途中に成績不振で解任されることとなった。
スポーツディレクターのシモン・ロルフェス氏は「この決定は我々にとって容易なものではなかった。誰もこの決定を望んだわけではない。しかし、ここ数週間で、この体制では新たに成功するチームを構築できないことが明らかになった。我々はチームのクオリティを信じています。新たな体制で次の段階に進むために全力を尽くします」とコメントしている。