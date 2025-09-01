＜FUJIROCK FESTIVAL’23＞や＜SONIC MANIA 2023＞に出演した後、2024年に活動を休止した鋭児が、活動休止を明けJAM SESSION LIVEとEPのリリースを発表した。今後の活動に関しては「メンバー各々のペースでやっていきます」とのことだ。

活動休止明け一発目は、彼らのスタイルでもあるJAMを中心にしたライブ＜CREATE DA VIBE＞を10月3日(金)に渋谷 TOKIO TOKYOにて開催する。活動休止期間にメンバー各々が培ったクリエイティビティを最大限に詰め込んだセッションライブになる予定だ。

10月にはEP「ZERO」がリリースとなるが、こちらは活動休止直前にレコーディングを行った楽曲をまとめたものだという。表題曲の「ZERO」をはじめとする4曲入りEPだが、ラップソング「SMAPS」は楽器隊のメンバーたちがボーカル御厨響一へ向けたメッセージソングだとか。

なお、EP「ZERO」のリリースに先立ち、ライブでもフロアを沸かせていた未発表曲「LIFE」のオフィシャルオーディオがYouTubeにて9月1日(月)21:00に公開される。

「もう一度音楽やらせて下さいお願いします笑笑笑笑笑笑」──御厨響一（Vo）

『ZERO』

2025年10月リリース予定

1.ZERO

2.levitate

3.LIFE

4.SMAPS

＜CREATE DA VIBE＞

2025年10月3日(金)

@渋谷TOKIO TOKYO

OPEN 20:30 / START 21:00

出演：鋭児

料金：前売 \3,900 / 当日 \4,400 + 1d(\600)

チケット：https://t.livepocket.jp/e/createdavibe

2025/9/1(月) 20:00申込開始 / 抽選形式

Official Twitter: https://twitter.com/age2020age

Official Instagram: https://www.instagram.com/age2020age/

Official YouTube: https://www.youtube.com/@age2020age